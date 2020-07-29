Названы самые «затонувшие» районы Санкт-Петербурга из-за ливня 29 июля

29 Июль 2020 2020-07-29T19:58:54+03:00

Сильнее всего пострадал Невский район, но до показателей прошедшего вторника еще далеко

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«Водоканал» подвел итоги длительного ливня, который заглянул в Санкт-Петербург днем 29 июля. В 14:30 «дождичек» бушевал на юге города, а затем сместился к востоку. Самым пострадавшим районом оказался Невский, где ливень задержался с 16:00 до 17:00. В частности, «море» образовалось рядом с парковкой на улице Коллонтай у Ледового дворца. Однако до жутких потопов, которые были в минувший вторник, еще далеко.

- Самый высокий показатель максимальной интенсивности осадков зафиксировали в Невском районе – 12,77 мм за 20 минут. В остальных районах ливень прошел в пределах расчетных значений, поэтому ливневая канализация справилась. Например, в Обухово и Московском районе количество осадков превысило значение в 6 мм за 20 минут, - рассказывают в пресс-службе «Водоканала».

Всего аварийным бригадам предприятия звонили 22 раза, чтобы устранить те или иные локальные подтопления. Добавим, что на 7 модернизированных ливневках выпадение осадков никак не сказалось. Смольный хочет установить в городе гораздо больше таких систем канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU