2020-07-30T00:33:44+03:00
Дом. Семья

Стало известно, какие имена выбрали малышам-суркам в Ленинградском зоопарке

Имена для детей пары Ижорика и Августины предлагали выбрать жителям Ленобласти [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
У пары сурков Ижорика и Августины появились детки Кузьма и Ладога. Фото: Ленинградский зоопаркУ пары сурков Ижорика и Августины появились детки Кузьма и Ладога. Фото: Ленинградский зоопарк
Изменить размер текста:

В Ленинградском зоопарке наконец-то объявили имена двух малышей-сурков. Долгое время новорожденные грызуны были безымянные. Затем выбор того, как их величать, доверили простым жителям Ленобласти, запустив соответствующий конкурс в соцсетях. И вот - супруги Ижорик и Августина теперь имеют деток с говорящими именами.

Малышня уже вовсю осваивает мир. Фото: Ленинградский зоопарк

Малышня уже вовсю осваивает мир. Фото: Ленинградский зоопарк

- После тщательного отбора имен для сурков, детей Ижорика и Августины, выбор пал на имена: Кузьма (Кузя) в честь населенного пункта Кузьмолово в Ленинградской области, а также Ладога (Лада) в честь населенных пунктов региона и Ладожского озера! Благодарим участников конкурса! – сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка в соцсетях.

Напомним, ранее петербуржцам предложили выбрать имя для детеныша львинохвостого макака. Отец малыша приехал в Северную столицу из Парижа, поэтому детенышу хотят дать французское имя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24