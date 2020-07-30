Стало известно, какие имена выбрали малышам-суркам в Ленинградском зоопарке

30 Июль 2020 2020-07-30T00:33:44+03:00

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В Ленинградском зоопарке наконец-то объявили имена двух малышей-сурков. Долгое время новорожденные грызуны были безымянные. Затем выбор того, как их величать, доверили простым жителям Ленобласти, запустив соответствующий конкурс в соцсетях. И вот - супруги Ижорик и Августина теперь имеют деток с говорящими именами.

Малышня уже вовсю осваивает мир. Фото: Ленинградский зоопарк

- После тщательного отбора имен для сурков, детей Ижорика и Августины, выбор пал на имена: Кузьма (Кузя) в честь населенного пункта Кузьмолово в Ленинградской области, а также Ладога (Лада) в честь населенных пунктов региона и Ладожского озера! Благодарим участников конкурса! – сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка в соцсетях.

Напомним, ранее петербуржцам предложили выбрать имя для детеныша львинохвостого макака. Отец малыша приехал в Северную столицу из Парижа, поэтому детенышу хотят дать французское имя.

ИСТОЧНИК KP.RU