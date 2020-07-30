Дело о смерти участника Versus Battle Энди Картрайта завели по статье «Убийство»
Следственный комитет выбрал статью «Убийство» для возбуждения дела о смерти участника Versus Battle рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено вечером 29 июля в квартире на Невском проспекте.
- Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины 1989 года рождения, - сообщает пресс-служба СК.
При этом приехавшим на место трагедии следователям пришлось «сличать голову» с фотографией музыканта в найденном в квартире паспорте.
Напомним, что о смерти мужа знакомой женщине-адвокату сообщила жена рэпера. Она рассказала, что музыкант умер от передозировки наркотиков. Однако это была «безвестная» смерть, поэтому женщина расчленила тело супруга и расфасовала его по пакетам. Часть останков она хранила в холодильнике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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