2020-07-30T13:10:51+03:00
Происшествия

Дело о смерти участника Versus Battle Энди Картрайта завели по статье «Убийство»

Расчленившая тело рэпера его жена, утверждает, что музыкант умер от наркотиков
Петр КИБЕР
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Дело о смерти рэпера завели по статье "Убийство". Фото: youtube.com/channel/versusbattleruДело о смерти рэпера завели по статье "Убийство". Фото: youtube.com/channel/versusbattleru
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Следственный комитет выбрал статью «Убийство» для возбуждения дела о смерти участника Versus Battle рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено вечером 29 июля в квартире на Невском проспекте.

- Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины 1989 года рождения, - сообщает пресс-служба СК.

При этом приехавшим на место трагедии следователям пришлось «сличать голову» с фотографией музыканта в найденном в квартире паспорте.

Напомним, что о смерти мужа знакомой женщине-адвокату сообщила жена рэпера. Она рассказала, что музыкант умер от передозировки наркотиков. Однако это была «безвестная» смерть, поэтому женщина расчленила тело супруга и расфасовала его по пакетам. Часть останков она хранила в холодильнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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