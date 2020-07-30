30 Июль 2020 2020-07-30T13:15:25+03:00

Отрезанную голову рэпера Энди Картрайта сравнили с фотографией в паспорте для опознания Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следственный комитет возбудил дело об убийстве после нахождения расчлененного трупа в квартире на Невском проспекте

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В квартире дома 134 по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге идут активные работы. Следователи изучают место, где жил Александр Юшко, известный как рэпер Энди Картрайт. Вечером в среду, 29 июля 2020 года, там было найдено расчлененное тело мужчины. Для того, чтобы опознать труп, следователям пришлось сравнить отрезанную голову с фотографией в паспорте умершего.

- Фрагменты тела и конечностей неизвестного мужчины при сличении головы которого с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения, - рассказали в следственном комитете.

По факту обнаружения расчлененного трупа было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также задержана 36-летняя жена рэпера. Однако та говорил, что не убивала любимого.

По рассказам женщины, у которой с Энди есть 2,5 летний ребенок, за 4 дня то задержания, рэпер умер от передозировки наркотиков. Но выносить это на публику женщина не захотела, поэтому решила избавиться от тела. Разрезала на куски, но вынести из дома их не смогла.

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ИСТОЧНИК KP.RU