Суд отправил под арест грабителя банка с Васильевского острова

30 Июль 2020 2020-07-30T13:31:10+03:00

Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за безденежья и отчаянья

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест молодого мужчину, которого обвиняют в ограблении отделения банка на Большом проспекте Василевского острова 28 июля 2020 года.

- Как считает следствие, около 19 часов 20 минут подозреваемый, находясь в помещении кассового узла «Сбербанка России», расположенного по адресу: В.О. Большой проспект, д. 57/15, под угрозой применения оружия, открыто похитил денежные средства в сумме 1 162 818 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что вечером минувшего вторника мужчина в медицинской маске зашел в банк и потребовал у кассирши деньги, передав ей записку. Женщина положила в сумку больше миллиона наличными, после чего грабитель ушел.

Через пару часов его задержали поблизости. Полицейским петербуржец рассказал, что пошел на преступление из-за потери работы, безденежья и отчаянья.

По статье «Разбой» ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Сколько именно - решит суд. Ждать его грабитель будет в камере.

ИСТОЧНИК KP.RU