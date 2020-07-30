2020-07-30T16:25:32+03:00
Происшествия

Фото жены рэпера Энди Картрайта: Как выглядит 36-летняя Марина Кохал

Именно она расчленила тело мужа, якобы умершего от передозировки наркотиками
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Марину все считали тихой, открытой и адекватной женщиной.Марину все считали тихой, открытой и адекватной женщиной.Фото: СОЦСЕТИ
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Загадочная и жуткая история со смертью 30-летнего рэпера Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, вызвала множество вопросов. И один из них: как выглядит жена музыканта, расчленившая его тело.

«Комсомольская правда» нашла аккаунты 36-летней Марины Кохал в социальных сетях и публикует фото женщины.

Как утверждают близкие друзья музыканта, знавшие Марину, она всегда была адекватной, тихой и здравомыслящей женщиной, может слегка излишне открытой людям. Но поверить, что она оказалась способна разрезать тело мужа, пусть и уже умершего, на несколько частей, а после упаковать в пакеты и сложить в холодильник, они не могут.

Тем не менее, Сама Марина призналась в расчленении мужа знакомой женщине адвокату. А уже та, услышав жуткую исповедь, обратилась в полицию.

По словам жены рэпера, он скончался от передозировки наркотиками, хотя его друзья уверяют, что музыкант употреблял только алкоголь.

Установить обстоятельства истории должны следственные экспертизы.

Друзья не могут поверить, что хрупкая женщина расчленила двухметрового мужа. Фото: СОЦСЕТИ

Друзья не могут поверить, что хрупкая женщина расчленила двухметрового мужа.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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