2020-07-30T19:36:05+03:00
Общество

Комиссия по «авторским барам» в Санкт-Петербурге подвела итоги первого заседания

Для городского общепита предложили установить минимальную цену за алкоголь
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Оглашены итоги первого заседания комиссии по "авторским барам" в Санкт-Петербурге.Оглашены итоги первого заседания комиссии по "авторским барам" в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ЗакСобрании Санкт-Петербурга завершилось первое заседание комиссии по «авторским барам». Напомним, ранее автор закона о запрете наливаек в жилых домах, депутат Денис Четырбок, предложил всем владельцам пабов собраться в парламенте, чтобы помочь каждому бизнесу в индивидуальном порядке.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Депутат Четырбок обещает закрыть все пивные магазины в жилых домах и спасти авторские бары

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В итоге комиссия обсуждала насущные вопросы около получаса. От Четырбока, например, поступило на рассмотрение три инициативы, которые вскоре могут стать новыми законопроектами.

- Первое – установление минимальной цены продажи алкоголя в заведениях общепита. Во-вторых, запретить выдавать две лицензии одновременно, чтобы после 22:00 магазин не «превращался» в общепит и не торговал алкоголем 24 часа. В-третьих, нужно создать особые правила работы баров и ресторанов, которые находятся в центре города в исторических зданиях. Не исключено, что им дадут льготы, чтобы не попадать под закон о наливайках, - рассказывает депутат ЗакСа в своем Telegram-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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