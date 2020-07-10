2020-07-10T20:33:11+03:00
Общество

Сколько баров закроется в Санкт-Петербурге после закона о «наливайках»

Рестораторы, которые пытаются выжить после пандемии, выступают против документа
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге запретили работу мини-баров в жилых домах.В Петербурге запретили работу мини-баров в жилых домах.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге уже несколько дней обсуждают принятый 8 июля так называемый закон о «наливайках». По нему бары, кафе и рестораны, которые расположены в жилых домах и занимают площадь меньше 50 «квадратов», не смогут торговать алкоголем с нового года. Это вынудит заведения либо закрываться, либо перепрофилироваться и предлагать только чай и кофе, либо расширять площадь.

ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Изначально документ был направлен на то, чтобы решить проблему магазинов-баров, которые обходят запрет на торговлю алкоголем по ночам, а также сомнительных рюмочных, которые отравляют жизнь местным жителям. Однако вместе с ними под запрет попадают множество маленьких баров и ресторанов в центре города – излюбленных мест и для горожан, и для туристов. Владельцы этих заведений еще не справились с последствиями пандемии, как уже готовятся к новым сложностям. Поэтому запустили петицию против нового закона, на которую откликнулись уже больше 20 тысяч человек. Рестораторы просят губернатора Петербурга не подписывать документ.

– У нас всего 41 квадратный метр. Как и у многих других наших коллег – локальных баров, авторских ресторанов и кафе, – рассказывают в одном из баров на Петроградке. – И три месяца мы выживаем в условиях пандемии и как можем платим зарплаты, коммуналку, поставщикам, копим долг по аренде.

Сколько баров должно закрыться с 1 января, в городе до сих пор не знают. Такие данные депутаты пытались запросить у Смольного еще при подготовке документа, но пока собрать информацию воедино не удалось. Тем временем в соцсети появился список из сотни попавших под «расстрел» баров и ресторанов Санкт-Петербурга.

– После разговора с управляющими выяснилось, что подавляющее большинство указанных заведений под действие нового закона не попадут и продолжат работу, – отмечает автор законопроекта депутат Денис Четырбок. – А по ряду адресов нужно было лишь помочь предпринимателям сделать правильные замеры.

Рестораторы не считают, что судить о репутации заведения можно по его площади. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рестораторы не считают, что судить о репутации заведения можно по его площади.Фото: Олег ЗОЛОТО

ОБОЙТИ ПРАВИЛА

Тем не менее попавшим под запрет барам от этого не легче. Рестораторы не считают, что судить о репутации заведения можно по его площади. Кроме того, уверены, что справиться с рюмочными этот закон тоже не поможет.

– «Наливайки» – слово совершенно нехарактерное для Петербурга. Бары таковыми не являются. Думаю, что «под нож» действительно попадут порядка сотни заведений. А вот для магазинов-баров, которые получают лицензию на продажу алкоголя, этот закон не станет препятствием – они просто увеличат площадь и обойдут закон, – рассказывает петербургский ресторатор Александр Затуливетров.

Не понятно, решит ли этот документ, например, давнюю проблему улицы Рубинштейна, где местные жители устали от ночных тусовок под окнами.Стоит только вспомнить последние вечеринки и толпы отдыхающих во время «карантина».

– Когда мы готовили документ, мы сами выходили на Рубинштейна и делали подсчет заведений, – отмечает Денис Четырбок. – Всего их там находится примерно 70-80. Но из них закроются порядка 5-7 заведений. По большей части они находятся на дворовой территории и на них действительно жалуются жильцы.

КСТАТИ

Еще несколько лет назад жители Рубинштейна предлагали перенести бары в Апраксин двор, который ждет реконструкция. Но сегодня в городе о такой альтернативе не говорят. Однако предпринимателям дали почти полгода отсрочки, пока закон вступит в силу, чтобы перестроиться.

А КАК У НИХ?

Небольшие бары в жилых домах распространены в разных странах мира. В частности, это известные на весь мир английские пабы и множество заведений в городах Европы.

– Например, про Голландию вообще не надо говорить, там открываются мини-бары в жилых домах в каждой «щели», – отмечает Александр Затуливетров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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