2020-07-30T23:38:12+03:00
Общество

Шарики с веселящим газом в Санкт-Петербурге могут окончательно запретить

Депутаты ЗакСа намерены обсудить соответствующий законопроект грядущей осенью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Депутаты ЗакСа Санкт-петербурга планируют окончательно запретить продажу шариков с веселящим газом.Депутаты ЗакСа Санкт-петербурга планируют окончательно запретить продажу шариков с веселящим газом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM рассказал о том, что совсем скоро с улиц Северной столицы могут окончательно убрать шарики с веселящим газом. В этом могут помочь москвичи.

- Мы сейчас изучаем опыт Москвы. Там они пошли по пути запрета не только веселящего газа, но и, в принципе, таких углеродных соединений. То есть, они там все более широко рассмотрели. Мы написали туда обращение, чтобы выяснить, может еще какие-нибудь есть формы этого безобразия, которые не дошли пока до Санкт-Петербурга. Поэтому инициатива по веселящему газу уже у нас готова, и она поддержана губернатором. Будем в осеннюю сессию рассматривать, - произнес в радиоэфире Четырбок.

Напомним, из-за веселящего шарика произошла смертельная авария на Невском проспекте, когда водитель BMW X6 вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Неадекватный мужчина, надышавшийся газом, в итоге получил 8,5 лет тюрьмы. Сейчас опасные шарики хотят запретить продавать несовершеннолетним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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