Вместе с наливайками в Санкт-Петербурге закроют и «разливухи»

31 Июль 2020 2020-07-31T00:30:27+03:00

Автор закона о запрете "наливаек" в Санкт-Петербурге рассказал, что город лишится и пивных "разливух". Фото: Олег ЗОЛОТО

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Автор громкого закона о запрете «наливаек» в Санкт-Петербурге, депутат ЗакСобрания Денис Четырбок, заявил в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM, что вдобавок в городе закроют и пивные «разливухи». В целом, запрет коснется около 100-112 заведений Северной столицы.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Депутат Четырбок обещает закрыть все пивные магазины в жилых домах и спасти авторские бары 00:00 00:00

- Пивом тоже нельзя будет торговать. Ведь на пиво лицензии не требуется. Да, «магазины с краниками» закроются. В целом, запрет коснется всей алкогольной продукции. На «разливух» поступает очень много жалоб, - пояснил парламентарий.

Четырбок подчеркнул, что создана так называемая комиссия по авторским барам, чтобы не допустить закрытия приличных заведений, которые хоть и находятся в жилых домах в помещении меньше 50 «квадратов», но не мешают местным жителям. Об итогах заседания рестораторов и депутатов «Комсомолка» написала отдельно. По словам Четырбока, отделить «наливайку» и рюмочную от авторского бара можно, например, по отсутствию туалетов.

ИСТОЧНИК KP.RU