Эксперты не нашли следов от шприца на теле рэпера Энди Картрайта

На теле рэпера Энди Картрайта не нашли следов от уколов шприцем. Фото: скрин с YouTUBE

Новые подробности появились в деле о смерти рэрера Versus Battle Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено в квартире на Невском проспекте вечером 29 июля. Судмедэкспертиза дала предварительные результаты осмотра останков музыканта.

- Специалисты не нашли на теле следов от уколов шприца, - пишут «Невские новости».

Также не было найдено и возможных прижизненных травм, которые могли стать причиной смерти рэпера.

Напомним, что тело 30-летнего мужа расчленила его 36-летняя жена. Позднее женщина пояснила, что супруг, якобы, умер от передозировки наркотиками. А поскольку она не желала ему безвестной и некрасивой смерти, то решила избавиться от тела. Так бы он просто пропал и стал легендой.

Однако потом женщина рассказала все приятельнице-адвокату, а та сообщила о произошедшем в полицию.

Надо сказать, что части тела мужа жена хранила в холодильнике. В квартире при этом мог находится 2,5-летний ребенок пары.