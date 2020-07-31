2020-07-31T23:31:58+03:00
Общество

Петербургский яхт-клуб на Петровской косе закрывается

В редакцию «Комсомолки» переслали обращение к яхтсменам от командора Валентина Наумова
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Владельцы яхт-клуба на Петровской косе получили сообщение о закрытии.Владельцы яхт-клуба на Петровской косе получили сообщение о закрытии.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Владельцев яхт с Петровской косы попросили на выход. По информации источника «Комсомолки» в среде местных яхтсменов, 31 июля они получили сообщение о выселении клуба, подписанное командором Валентином Наумовым. Точная причина такого решения пока неясна.

- Уважаемые капитаны! По распоряжению Дербина В.Г. (главы Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти – Прим. Ред.) с сегодняшнего дня Речной яхт-клуб профсоюзов прекращает свою работу. Яхты надо поднять и разоружить. Понтоны будут убраны. Участники СППН (Санкт-Петербургской парусной недели), есть вариант эвакуировать вас до регаты в Яхт-клуб Санкт-Петербурга. Прошу сообщить, кто готов последовать этому решению. Командор Наумов В.Н, - гласит сообщение, полученное яхтсменами.

Напомним, что у профсоюзного Речного яхт-клуба разразился скандал с государственной Школой высшего спортивного мастерства по водным видам спорта. О всех подробностях конфликта «Комсомолка» писала в отдельном материале, чтобы выяснить мнения обеих сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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