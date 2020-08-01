Адвокат жены рэпера Энди Картрайта заявила, что они не признают вину в убийстве

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:31:51+03:00

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Жена рэпера Энди Картрайта Марина отказывается признавать то, что это на убила своего мужа. Об этом рассказала адвокат женщины Ирина Скурту. Утром в субботу, 1 августа 2020 года, подозреваемую доставили в Смольнинский районный суд, где пройдет первое заседание по этому громкому делу.

- Нормально она (Марина, прим.ред.) держится, - прокомментировала состояние подозреваемый ее адвокат.

На вопрос о том, что в останках рэпера не было найдено наркотиков, как ранее уверяла его жена, адвокат отвечать не стала.

Напомним, что расчлененное тело Энди, разложенное по пяти пакетам, было найдено 30 июля. Как утверждает жена рэпера, за четыре дня до этого она обнаружила его мертвым, якобы он умер от передозировки наркотиков. Вместо того, чтобы сообщить о смерти мужа, женщина решила расчленить его тело и спрятать. Однако после сама обратилась в полицию.

Сейчас Марина стала подозреваемой в убийстве рэпера, так как следов наркотических веществ экспертиза не обнаружила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793811" frameborder="0"></iframe> Жена Картрайта доставлена в суд, ей выбирают меру пресечения.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU