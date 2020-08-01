2020-08-01T11:31:51+03:00
Происшествия

Адвокат жены рэпера Энди Картрайта заявила, что они не признают вину в убийстве

1 августа в Санкт-Петербурге началось первое судебное заседание по делу о смерти музыканта [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта отказалась признавать вину в его смертиЖена расчлененного рэпера Энди Картрайта отказалась признавать вину в его смертиФото: СОЦСЕТИ
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Жена рэпера Энди Картрайта Марина отказывается признавать то, что это на убила своего мужа. Об этом рассказала адвокат женщины Ирина Скурту. Утром в субботу, 1 августа 2020 года, подозреваемую доставили в Смольнинский районный суд, где пройдет первое заседание по этому громкому делу.

- Нормально она (Марина, прим.ред.) держится, - прокомментировала состояние подозреваемый ее адвокат.

На вопрос о том, что в останках рэпера не было найдено наркотиков, как ранее уверяла его жена, адвокат отвечать не стала.

Напомним, что расчлененное тело Энди, разложенное по пяти пакетам, было найдено 30 июля. Как утверждает жена рэпера, за четыре дня до этого она обнаружила его мертвым, якобы он умер от передозировки наркотиков. Вместо того, чтобы сообщить о смерти мужа, женщина решила расчленить его тело и спрятать. Однако после сама обратилась в полицию.

Сейчас Марина стала подозреваемой в убийстве рэпера, так как следов наркотических веществ экспертиза не обнаружила.

Жена Картрайта доставлена в суд, ей выбирают меру пресечения.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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