Жену рэпера Энди Картрайта доставили в суд Санкт-Петербурга
В 11 часов утра в субботу, 1 августа 2020 года, жену расчлененного рэпера Энди Картрайта Марину доставили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. 36-летней женщине собираются избрать меру пресечения, в связи с тем, что она подозревается в убийстве мужа.
- Вину не признаем, - заявила журналистам адвокат подозреваемой Ирина Скурту.
Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому узнать, о чем будет говорить подозреваемая, нельзя. Позже пресс-служба судов Петербурга объявит избранную меру пресечения.
Напомним, что ранее Марина проходила по делу как свидетель. Она призналась в том, что расчленила рэпера, так как ранее нашла его мертвым. Якобы тот скончался от передозировки наркотиков. Однако экспертиза не обнаружила в останках запрещенных веществ, поэтому женщина стала подозреваемой в убийстве.
Жена Картрайта доставлена в суд, ей выбирают меру пресечения.Роман ЛЯЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Умер Энди Картрайт, участник Versus Battle»