Жену рэпера Энди Картрайта доставили в суд Санкт-Петербурга

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:32:07+03:00

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В 11 часов утра в субботу, 1 августа 2020 года, жену расчлененного рэпера Энди Картрайта Марину доставили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. 36-летней женщине собираются избрать меру пресечения, в связи с тем, что она подозревается в убийстве мужа.

- Вину не признаем, - заявила журналистам адвокат подозреваемой Ирина Скурту.

Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому узнать, о чем будет говорить подозреваемая, нельзя. Позже пресс-служба судов Петербурга объявит избранную меру пресечения.

Напомним, что ранее Марина проходила по делу как свидетель. Она призналась в том, что расчленила рэпера, так как ранее нашла его мертвым. Якобы тот скончался от передозировки наркотиков. Однако экспертиза не обнаружила в останках запрещенных веществ, поэтому женщина стала подозреваемой в убийстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793811" frameborder="0"></iframe> Жена Картрайта доставлена в суд, ей выбирают меру пресечения.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU