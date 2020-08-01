2020-08-01T11:32:07+03:00
Происшествия

Жену рэпера Энди Картрайта доставили в суд Санкт-Петербурга

Подозреваемой в убийстве мужа изберут меру пресечения
Лилия КОЗЛОВА
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Жену рэпера Энди Картрайта доставили в суд Санкт-Петербурга для избрания меры пресеченияЖену рэпера Энди Картрайта доставили в суд Санкт-Петербурга для избрания меры пресеченияФото: Роман ЛЯЛИН
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В 11 часов утра в субботу, 1 августа 2020 года, жену расчлененного рэпера Энди Картрайта Марину доставили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. 36-летней женщине собираются избрать меру пресечения, в связи с тем, что она подозревается в убийстве мужа.

- Вину не признаем, - заявила журналистам адвокат подозреваемой Ирина Скурту.

Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому узнать, о чем будет говорить подозреваемая, нельзя. Позже пресс-служба судов Петербурга объявит избранную меру пресечения.

Напомним, что ранее Марина проходила по делу как свидетель. Она призналась в том, что расчленила рэпера, так как ранее нашла его мертвым. Якобы тот скончался от передозировки наркотиков. Однако экспертиза не обнаружила в останках запрещенных веществ, поэтому женщина стала подозреваемой в убийстве.

Жена Картрайта доставлена в суд, ей выбирают меру пресечения.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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