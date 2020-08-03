2020-08-03T10:35:12+03:00
Общество

40 рейсов отменены в Пулково 3 августа

Большая часть - заграничные направления
Петр КИБЕР
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3 августа в Пулково отменены 40 рейсов.3 августа в Пулково отменены 40 рейсов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сразу 40 рейсов оказались в списке отмененных на табло вылетов петербургского аэропорта Пулково. И если часть направлений за границу вряд ли могла состояться из-за пандемии и закрытия границ, то причины несостоявшихся рейсов по России остаются неизвестными.

- 3 августа отменены самолеты в Душанбе, Бургас, Москву, Сочи и несколько рейсов в Анталью, - говорится на табло вылетов Пулково.

В число тех перелетов, которые уже не состоялись и не будут выполнены 3 августа, попали направления во Франкфурт-на-Майне, Энфиду-Хаммамет, Родос, Ригу, Минск, Ираклион, Ош.

Но эти направления пока закрыты, поэтому ничего удивительного нет. А вот перелеты в Турцию из Петербурга уже начались со 2 числа. Первый рейс «Турецких авиалиний» отправился в Стамбул в воскресенье вечером. Самолет улетел по расписанию, все прошло без сбоев.

Отметим, что полеты по турецкому направлению из Пулково будут совершаться пять дней в неделю. При этом большая часть билетов на первые рейсы уже раскуплена.

Официальный комментарий пресс-службы Пулково:

Сегодня, 3 августа, аэропорт Пулково работает в штатном режиме и планирует обслужить более 160 рейсов на вылет.

При этом некоторые рейсы, действительно, отменены по решению авиакомпаний. Отмены произошли заблаговременно в связи с оптимизацией расписания полетов в период пандемии. Пассажиры заранее проинформированы об этом и, в случае необходимости, пересажены на другие рейсы. Жалоб от пассажиров по этому поводу в адрес аэропорта Пулково не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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