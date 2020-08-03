2020-08-03T23:01:10+03:00
Происшествия

Адвокаты Марины Кохал, расчленившей рэпера Картрайта, обжалуют ее арест

Защита вдовы Энди просила суд отправить ее под домашний арест
Роман ЛЯЛИНДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Адвокаты обжалуют решение суда об аресте Марины Кохал, расчленившей своего мужа, рэпера Энди Картрайта.Адвокаты обжалуют решение суда об аресте Марины Кохал, расчленившей своего мужа, рэпера Энди Картрайта.
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Адвокаты жены Энди Картрайта, которая расчленила своего мужа и отправилась по обвинению в убийстве в следственный изолятор, намерены обжаловать приговор суда. Защитники Сергей Лукьянов и Ирина Скурту настаивали на домашнем аресте Кохал и недовольны «путевкой» в СИЗО.

- Находиться ей можно и в квартире, где все это произошло, - договор аренды у них до сентября. Это тяжело психологически, но нет запрета законодательного. Решение суда будет обжаловано безусловно, - рассказала журналистам адвокат Ирина Скурту.

Напомним, по мнению защитника, представляющего интересы матери убитого рэпера, Кохал расправилась с мужем из-за ревности. Следствие посчитало, что ее опасно садить домой под арест из-за тяжести преступления и вероятности того, что она может оказать давление на свидетелей. Вдобавок жена Картрайта не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге.

Адвокаты Марины Кохал будут обжаловать ее арест.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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