Арестована жена рэпера Энди Картрайта: К делу расчленительницы подключился адвокат историка Соколова

Жену рэпера Энди Картрайта Марину Кохал все-таки арестовали на два месяца - до 30 сентября 2020 года. Меру пресечения для нее избирали шесть часов, в итоге, суд решил отправить женщину в СИЗО по обвинению в убийстве мужа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794374" frameborder="0"></iframe> Расчленила мужа.«Я сделала это из-за большой любви». Так объяснит жена рэпера Энди Картрайт, зачем она расчленила мужа

- Кохал умышленно и с целью причинения смерти Александру Юшко (настоящее имя рэпера, - примеч.Ред.) убила его, а затем расчленила труп с целью сокрытия следов преступления, - утверждает следствие и объясняет, почему настаивало на СИЗО, - Кохал не работает, не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, поэтому может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определен, не работает.

Марина Кохал, расчленившая рэпера Картрайта, арестована до 30 сентября. Фото: объединенная пресс-служба судов.

Тем не менее свою вину она так и не признала, настаивая, что 24 июля обнаружила уже бездыханное тело Энди, после чего расчленила его, чтобы поклонники не узнали истинной причины кончины их кумира (Марина полагает, что у Энди случился передоз, - примеч.Авт.). В тот же день она рассказала о случившемся матери, которая жила вместе с ними в съемной квартире на Невском и помогала с ребенком. Дальше были долгие четыре дня, в течение которых теща рэпера уговаривала дочь позвонить в полицию. Марина пошла на это, но через адвоката Ирину Скурту, после чего было возбуждено уголовное дело, началось расследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794179" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге арестована жена Энди Картрайта, обвиняемая в его убийстве.

До сих пор еще не установлено, от чего умер Картрайт - первые результаты судмедэкспертизы не показали в его организме следов наркотиков. Кохал это не смутило, она все еще говорит, что к смерти мужа не имеет никакого отношения.

- Моя подзащитная не признавала и не собирается признавать вину, - подчеркивает Скурту.

Марина Кохал вины в убийстве мужа не признает.Фото: СОЦСЕТИ

Отстаивать право на невиновность Марины взялся и адвокат Сергей Лукьянов - тот самый, который с недавних пор ведет дело другого расчленителя - экс-доцента Олега Соколова, в ноябре 2019 года убившего 24-летнюю возлюбленную. Но, как он уверяет, это два совершенно разных процесса.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Любовница появилась в деле о смерти Энди Картрайта 00:00 00:00

При этом не исключено, что в этих историях все же есть параллели - любовь и ревность. Так, когда адвокаты попросили отправить жену Энди под домашний арест, следователи достали свой козырь, рассказав, что у Энди была молодая любовница Надя. Ее допросили 2 августа и оказалось, что Марина знала о сопернице и даже переписывалась с ней.

- Представленная на заседании переписка носит дружеский характер, в ней нет ничего указывающего на роман: Надежда Р. просто общалась с Картрайтом, последний раз - 20 марта, - возразила адвокат Скурту. - Если они близко общались, то почему так долго не переписывались?!

На этот вопрос ответа пока нет, как, собственно, и на вопрос, от чего умер рэпер.

- Кохал пыталась его реанимировать, потом убедилась, что он скончался, - рассказала о новых обстоятельствах трагедии защитник Кохал. - Находясь в шоке, она решила скрыть факт его смерти, чтобы родители мужа не обвинили ее в том, что она его не уберегла.

Возможная любовница Картрайта.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, расчлененное тело рэпера Энди Картрайта было обнаружено полицией 29 июля, после того, как адвокат его жены позвонила в отдел. Кохал тут же дала показания: как и чем расчленяла, почему так сделала и рассказала, помогала ли ей мать. Друзья рэпера сразу отмели тему наркотиков, на которой настаивала Марина. Парни с уверенностью говорили, что Энди пил, но ничего никогда не употреблял!

- Последние три недели он дописывал новый альбом, из-за пандемии, когда он остался без заработка, был в депрессии, ушел в запой - Марина часто звонила мне, искала его, - рассказывал "КП" друг погибшего Александр З. - Более того, когда он уже, получается, был мертв, она от его имени писала в соцсетях. У них были доверительные отношения, она знала все логин-пароли к его соцсетям. В своих редких интервью Энди Картрайтер всегда с нежностью говорил о жене. Оказывается, именно из-за нее он и переехал из Украины в Россию, когда ему было 25 лет.

Жена Картрайта призналась, что умер ее муж 24 июля.Фото: СОЦСЕТИ

- В 2013 году я первый раз был в Питере и познакомился с девушкой, которая потом стала моей женой, - признавался Энди. - Переехал к ней сразу.

Несмотря на то, что лица жены в соцсетях Энди никогда не показывал, он иногда рассказывал о ней своим подписчикам: - Решил я прикупить мороженого с клубничным джемом, пошел в один магазин, в другой - нигде такого нет, - писал Энди. - И когда, спустя час, уже был в седьмом магазине, звонит моя жена и говорит: «Так ты купи отдельно пломбир и отдельно джем». Ну, я ухмыльнулся про себя, купил и пошел домой. Все-таки в чем-то дамы посообразительнее нас. Вот моей еще и на 8 марта наплевать. Чистое золото.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794109" frameborder="0"></iframe> Вдова-расчленительница Энди Картрайта была астрологом и вела канал про отношения.

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