2020-08-04T19:16:44+03:00
Общество

Сын петербуржца, умершего от коронавируса, требует через суд компенсации от больницы

Мужчина потребовал от НМИЦ имени Вредена компенсацию морального вреда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На НИИ имени Вредена подали в суд из-за смерти пациента с коронавирусом.На НИИ имени Вредена подали в суд из-за смерти пациента с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сын петербуржца, который умер от коронавируса, разбирается в суде с НМИЦ имени Вредена. Он хочет добиться от больницы компенсации морального вреда по административной статье за нарушение законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Роспотребнадзор по заявлению сына умершего петербуржца провел собственное расследование и подтвердил наличие COVID-19 у отца. Мужчина хочет, чтобы его признали по делу потерпевшим. Однако суд вернул документы Роспотребнадзора на доработку.

- Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. Однако должностные лица Роспотребнадзора не указали в протоколе данные заявителя, а также не обеспечили его право на участие в рассмотрении дела, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Если мужчина и Роспотребнадзор добьются своего, то медучреждению грозит штраф до 500 тысяч рублей и приостановление работы на срок до 3 месяцев. Напомним, в НМИЦ имени Вредена ранее фиксировали вспышку коронавируса. Источником инфекции мог стать врач, вернувшийся из Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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