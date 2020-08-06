Стало известно, какие трамваи выдут на маршрут Купчино - Шушары - Славянка

На линию Купчино-Шушары выйдут чешские трамваи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, какие трамваи будут ходить по перспективной трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка. На маршрут выйдут чешские Skoda , которые соберут в России на мощностях компании «Синара». Соглашение об этом подписано 5 августа.

- Совместно со Skoda Transportation мы создаём трамвай, который по уровню комфорта, энергоэффективности и экологичности будет превосходить существующие аналоги. Уверен, что новая трамвайная сеть с современным подвижным составом будет востребована у жителей и гостей Санкт-Петербурга, - Евгения Гриценко приводит слова главы «Синары» пресс-служба Газпромбанка.

Чтобы поставить свои трамваи, компания выкупила четверть акций в концессионере строительства линии ООО «БалтНедвижСервис», 10% которого владеет банк, а 90% - компания-застройщик, возводящая жилые дома в Шушарах и Славянке.

Напомним, что к 2023 году новая трамвайная ветка должна связать станцию метро «Купчино» и Шушары, а еще через год - дотянуться до микрорайона Славянка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.