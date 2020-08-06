Петербуржцы собрались на акции в честь 100 дней «Стены памяти» погибшим от коронавируса медикам

Петербуржцы почтили память погибших от коронавируса медработников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 6 августа исполнилось ровно 100 дней с момента появления в Санкт-Петербурге стихийного мемориала «Стена памяти», посвященного погибшим от коронавируса медикам. Напомним, он находится напротив здания комздрава на Малой Садовой. Создатель мемориала Ирина Маслова опубликовала обращение в своем Facebook ко всем неравнодушным горожанам с предложением присоединиться к памятной акции после 17:00.

- Завтра сто дней нашей «Cтене памяти». Сегодня там уже 87 памятных табличек с именами тех, кого мы потеряли в этот период пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Присоединяйтесь... Давайте помянем тех, кто ушел на небо, - написала Маслова.

По словам комздрава, вскоре мемориал могут перенести в более подходящее место. Ранее ветераны боевых действий предложили создать настоящие памятные доски в честь погибших медиков.