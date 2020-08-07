10 актов на пассажиров без масок составили в метро Санкт-Петербурга после ужесточения правил

Масочный рейд в метро Санкт-Петербурга закончился десятью актами, составленными на самых злостных нарушителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники метро Санкт-Петербурга составили 10 актов на пассажиров, которые отказались надевать маску при входе. Напомним, ранее в подземке сообщили об ужесточении правил ношения средств индивидуальной защиты во время коронавируса. В основном, горожане с пониманием относились к этому и доставали маску, но некоторые этого делать не захотели и начинали конфликтовать.

- В комитет по транспорту поступили первые 10 актов, составленных на нарушителей за 4 и 5 августа. Дальнейший план действий таков – мы составляем протоколы и отправляем их в комитет правопорядка и безопасности. Там человек может обжаловать это решение у председателя либо пойти в суд. Если ему это не удастся, то придется заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей, - рассказали «Комсомолке» в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Напомним, вместе с ужесточением масочного режима метро власти города опубликовали новое постановление, согласно которому в торговых центрах теперь будут пристально следить и за ношением перчаток.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: