Рабочие, пострадавшие при обрушении балкона на Лесном проспекте, оказались нелегальными мигрантами

Появились новые подробности обрушения балкона на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге. Фото: Фонд капремонта

«Комсомолка» знала новые подробности обрушения балкона на Лесном проспекте, во время которого пострадали трое рабочих. Полиция выяснила, что мужчины нигде официально не трудоустроены, отчего возникает много вопросов к подрядной компании.

- Устанавливается, кто именно нанял рабочих для демонтажа балконов. Документов у данных граждан нет, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Также «КП-Петербург» узнала примерный ход событий во время ЧП. Двое работяг находились на балконе третьего этажа и демонтировали его. Внезапно плита под их ногами рухнула, отчего мужчины упали на землю и слегка оказались под завалами. Третий рабочий пострадал по причине того, что находился внизу, и его чуть-чуть задело обломками.

Напомним, на месте обрушения установили временные деревянные подпорки для оставшегося балкона на втором этаже. В целом, подрядчик должен отремонтировать 28 аварийных балконов, но работы приостановили на неделю.