Оппонент историка Соколова отсудил у него крупную сумму денег

Оппонент Олега Соколова объявил о своей победе в суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оппонент историка Олега Соколова заявил о победе над своим врагом в суде. По словам Евгения Понасенкова, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с обвиняемого в убийстве экс-доцента СПбГУ приличную сумму денег.

- Только что Октябрьский районный суд постановил взыскать с Олега Соколова еще 78 300 рублей издержек по моему иску к нему. Но это только начало: скоро еще по московскому будем добиваться взыскания, по клевете и так далее, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» сам Понасенков.

Как всегда иронично-язвительный публицист добавил, что, поскольку Соколова «выкинули» с работы, то ему «реально придется отрабатывать слугой у меня на даче».

Отметим, что официального подтверждения от пресс-службы судов пока нет.

Чуть ранее Евгений Понасенков пообещал отобрать у Олега Соколова в счет долгов квартиру на Мойке, в которой историк убил и расчленил (как считает следствие) свою молодую любовницу Анастасию Ещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он всегда был пьян и жесток к лошадям»: В суде историк Понасенков вызвал истерику у экс-доцента Соколова

Суд по делу об убийстве превратили в цирк: подсудимый кричал, прокурор смеялась, а судья хваталась за голову (подробности)