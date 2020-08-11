Суд арестовал водителя «Газели», сбившего мать с 5-летним ребенком в Колпино

Водителя "Газели", сбившего маму с 5-летней дочкой в Колпино, посадили в следственный изолятор. Фото: vk.com/dorinspb

Суд заключил под стражу Яшара Шамиля оглы Джалалова, который 9 августа сбил маму с 5-летним ребенком на «зебре» в Колпино. Напомним, после жесткой аварии лихач скрылся с места ДТП, но потом вернулся и объяснил инспекторам ГИБДД, что отвозил пострадавших в больницу. На мужчину оперативно завели уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

- В Колпинском суде обвиняемый признал свою вину в ДТП. При этом мужчина возражал против ареста, но другой меры пресечения не просил. Оказалось, что он является гражданином другого государства. У него нет регистрации в России. В итоге суд отправил его в СИЗО на срок до 8 октября 2020 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Теперь 26-летнему водителю грозит лишение свободы от трех до семи лет. Тем временем мама и маленькая дочь лечатся от средних и тяжелых травм соответственно.