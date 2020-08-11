Смольный не исключил угрозу просадки грунта при строительстве «Театральной»

В Смольном рассказали о ходе строительства станции метро "Театральная" в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов развеял слухи, что станцию метро «Театральная» не успеют достроить в срок. Однако вместе с этим чиновник не исключил вероятность неконтролируемой просадки грунтов во время проходки центрального зала.

Чтобы этого не допустить, организован специальный Техсовет, в который входят эксперты из Горного университета, проектных организаций, самого «Метростроя» и сотрудников профильных комитетов администрации.

- Специалисты Совета проанализируют всю имеющуюся информацию. К слову, вертикальный ствол шахты станции уже соорудили. Работы по созданию наклонных ходов и вестибюлей пока не начались, - передают слова Соколова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в первую очередь вестибюль для «Театральной» построят со стороны Лермонтовского проспекта далеко от Мариинского театра. С вестибюлем у Театральной площади все до конца не ясно, судьбу его возведения решит экспертная группа.