12 рейсов отменили из Пулково 15 августа

Из Пулково отменили 12 рейсов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 10 рейсов отменили из Санкт-Петербурга 15 августа. Это несколько российских направлений, а также вылеты в другие страны, авиасообщение с которыми пока закрыто из-за пандемии. Несколько самолетов не отправятся в субботу из Пулково и в Турцию, которая уже принимает россиян.

Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта, отменены два рейса в Сочи и один в Москву. К слову, несколько самолетов в столицу сегодня также задерживаются на вылет. Остальные отмененные рейсы из Петербурга – заграничные. Не полетят самолеты в Бишкек, Душанбе, Минск и Шанхай.

Что касается турецких рейсов, из расписание сегодня «выпадают» сразу четыре. Три самолета не полетят в курортную Анталью. Еще один вылет не состоится в Даламан. Напомним, что авиасообщение с этими городами было возобновлено из Пулково с 10 августа, а первые «заграничные» туристы из Петербурга уже отдыхают в Турции.