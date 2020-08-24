На станции метро «Дунайская» начался ремонт потолка из-за протечек

На "Дунайской" начался ремонт протекающего потолка. Фото: vk.com/metrospbofficial

Многострадальная станция метро «Дунайская» в Санкт-Петербурге переживает очередной ремонт. На этот раз рабочие приводят в порядок потолки в вестибюле №2, которые протекают во время ливней. Ремонт продлится до 15 сентября 2020 года. В подземке поспешили предупредить пассажиров о временных неудобствах.

На потолке установят новые панели облицовки. Фото: vk.com/metrospbofficial

- Внимание! На лестнице в вестибюле №2 станции «Дунайская» подрядная организация выполняет работы по ликвидации водопроявлений и монтажу панелей облицовки потолка пассажирской зоны. Ремонт проходит в рамках гарантийных обязательств. По плану работы должны быть завершены к 15 сентября 2020 года, - рассказывают в пресс-службе метро Санкт-Петербурга.

Напомним, протечки преследовали станцию «Дунайскую» практически с самого момента ее открытия. Спустя полгода пассажиры уже не удивлялись воде, капающей с потолка и сочившейся из стен.