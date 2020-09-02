Смольный проиграл в суде апелляцию по делу о застройке Муринского парка

Смольный вновь проиграл в суде по делу о застройке Муринского парка. Фото: vk.com/kalininskiyzapark.

Градозащитники Санкт-Петербург вновь победили в суде по делу о застройке Муринского парка. Напомним, на территории размером в 1,8 га хотели возвести спортивный комплекс «Нова Арена». Сейчас на месте густо растет березовая роща.

Ранее активисты отстояли парк, но теперь им предстоит отбиться от апелляций. Дело в том, что правительство обжаловало решение городского суда, вставшего на сторону градозащитников.

- Как сообщил депутат Михаил Амосов, второй Апелляционный суд общей юрисдикции принял решение в пользу активистов. Также парламентарий поблагодарил всех участников пикетов, которые защищали рекреационную зону, - пишет «Мойка78».

Добавим, что активисты выступают против застройщика еще с 2019 года. Тогда местные жители вышли на митинг, насчитывавший около 400 человек, требуя оставить им зону для прогулок на велосипедах и катания на ватрушках и санках.