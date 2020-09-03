Следком вновь ищет очевидцев гибели девушки на станции метро «Проспект Большевиков»

Следком разыскивает очевидцев падения девушки под поезд на станции метро "Проспект Большевиков". Фото: СОЦСЕТИ

Следком продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное после гибели молодой девушки на станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. Напомним, 18 августа 16-летняя учащаяся педагогического колледжа попала под поезд в подземке. Причины ее падения с платформы до сих пор устанавливаются.

- ГСУ СК России по Санкт-Петербургу повторно обращается с просьбой к очевидцам и иным лицам, располагающим сведениями о данном происшествии, позвонить следователю по телефону 8 911 943-04-64, - передает пресс-служба Следкома.

По словам некоторых пассажиров метро в тот роковой день, девушке стало плохо, и она упала на рельсы. Однако это не подтверждено. Друзья девушки рассказывали «Комсомолке», что в последние дни до смерти она сильно переживала из-за того, что плохо сдала экзамены. Но другие знакомые утверждают, что все с ней было в порядке, и она собиралась поехать к своему парню.