Новый законопроект о «балконной амнистии» внесли депутаты Санкт-Петербурга

В Петербурге усовершенствуют "балконную амнистию". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты Петербурга внесли на рассмотрение корректировки к «балконной амнистии». Речь идет об изменениях в статью о благоустройстве.

- Документом предлагается установить, что требования к осуществлению мероприятий по проектированию благоустройства и размещению элементов благоустройства не распространяются на случаи остекления гражданами балконов и лоджий, расположенных на фасадах многоквартирных домов, произведенного до 11 января 2020 года, - сообщает пресс-служба ЗакСобрания.

Напомним, что инициатива эта направлена на то, чтобы защитить горожан от поступающих в их адрес требований демонтировать «старое» остекление.

- Мы все понимаем, что Петербург - это северный город, где большую часть года использовать открытый балкон проблематично. Поэтому уже десятки лет в районах массовой застройки типовыми зданиями, не имеющими заметной архитектурной ценности, петербуржцы массово остекляют свои балконы. За это время зачастую не раз поменялись собственники квартир. Предъявлять претензии, а тем более наказывать нынешних владельцев такого жилья сегодня несправедливо и неправильно, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.