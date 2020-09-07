Закон о «балконной амнистии» планируют скорректировать в Санкт-Петербурге

Жильцы дома на Петроградке обратились к депутатам с проблемой остекления лоджий и балконов. Фото: Полина ЖУКОВА

Парламентарии Петербурга готовят новый документ, который усовершенствует закон о «балконной амнистии». Об этом заявил спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров во время встречи с жителями Петроградского района 7 сентября. В городе вот уже полгода не штрафуют за «старое» остекление, однако петербуржцы столкнулись с новой проблемой.

– В последнее время мы получали предписания о том, что нужно демонтировать балконы и привести их в первоначальное состояние. Это связано с большими затратами. Кроме того, например, для пожилых людей – это достаточно серьезный стресс, – рассказал на встрече житель дома №84-86 по Малому проспекту Петроградской стороны.

Теперь горожане оказались в еще более шатком положении, чем до «амнистии», ведь стоимость демонтажа гораздо выше, чем сами штрафы. Дело в том, что по другому закону – правилам благоустройства – управляющие компании могут подавать на жильцов в суд, в том числе и с требованием демонтировать остекление. Так что «амнистия» заработала не совсем так, как задумывалось. Эту проблему и планируют решить депутаты.

– На ближайшем заседании мы внесем законопроект, по которому будет запрещено вносить предписания, требовать, чтобы балконы были демонтированы, – отметил Вячеслав Макаров. – Проблема актуальна не только жителей исторического центра, но и абсолютно для всех районов города, в особенности – для спальных.

Напомним, что остекление балконов в Петербурге горожане обязаны согласовывать. В начале этого года за самовольное обустройство ввели штрафы (гражданам – до 5 тысяч рублей). Однако горожане возмутились, что им стали приходить «письма счастья» за остекленные десятки лет назад балконы, да еще и, например, предыдущими жильцами. Поэтому в городе решили объявить «амнистию» и приняли еще один документ. Он запретил штрафовать всех, кто самовольно остеклил балкон до 11 января 2020 года. К слову, изначально документ был призван защитить дома в историческом центре, где незаконные пластиковые постройки уродуют облик фасадов.