Обвиняемым в расстреле ОМОНа и убийстве полицейского в Санкт-Петербурге грозит пожизненный срок

Обвиняемые в жестком налете на ОМОН в 2015 году грозит пожизненное заключение в тюрьме Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Городской суд Санкт-Петербурга в четверг, 10 сентября 2020 года, провел очередное заседание по делу трех мужчин, устроивших настоящую бойню в декабре 2015 года. Вооруженная атака на машину ОМОН стала самым громким нападением на полицейских со времен лихих 90-х. Тогда погиб один из правоохранителей. Удивительно, но в 2019 году бандитов оправдали и выпустили на свободу.

- Вердиктом присяжных заседателей Нусимович, Левинский и Геворкян единодушно признаны виновными и не заслуживающими снисхождения, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На этот раз преступникам выйти на свободу не удастся. Двоим из них прокурор попросил назначит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Третьему - 24 года в колонии строго режима.

Защитники подсудимых считают, что вердикт запутанный и в нем нет логики. Потому обвиняемых необходимо отпустить.

Оглашение приговора состоится 24 сентября 2020 в 12.00 часов.