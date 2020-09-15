Атомный ледокол «Арктика» попал в шторм с огромными волнами в Санкт-Петербурге

Петербургский ледокол "Арктика" накрыло огромными волнами в Финском заливе. Фото: instagram.com/icebreaker_50

Самый большой в мире атомный ледокол «Арктика» попал в шторм в прошедшее воскресенье в Финском заливе. Напомним, 13 сентября в Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения, порывы ураганного ветра при этом достигали 20 метров в секунду и даже выше.

Волны огромного размера «поприветствовали» ледокол во время шторма. Завораживающее испытание стихии сняли на видео и опубликовали в официальном Instagram судна. Экипаж знал, что ветер преподнесет сюрпризы, поэтому на палубе в этот момент никого не было. Ледокол без особого труда преодолел ненастье и продолжил следование по маршруту. Сейчас корабль находится на заключительном этапе испытаний.

- Тестируются скоростные и маневренные характеристики ледокола, работа общесудовых систем и систем автоматики. Также мы проверяем систему навигации и связи и то, как функционирует вертолетный комплекс, - ранее рассказали в пресс-службе Балтийского завода.