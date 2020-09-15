Виновнику смертельного ДТП на Невском проспекте снизили срок

Мураду Касымову снизили срок заключения на один месяц. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский городской суд пересмотрел приговор Мураду Касымову, который получил 8,5 лет лишения свободы за резонансное ДТП на Невском проспекте. Жертвами аварии, произошедшей 24 февраля 2019 года, стали два человека. Еще трое серьезно пострадали.

- Судом первой инстанции Касымову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8.5 лет в ИК общего режима с лишением права управления ТС сроком на 3 года со штрафом в 250 000 рублей. Санкт-Петербургский городской суд снизил Касымову срок пребывания в колонии до 8 лет 5 месяцев, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Другими словами, срок заключения для виновника смертельного ДТП уменьшили на один месяц.

Напомним, что следствие установило одну из причин аварии. В тот момент, когда уже лишенный прав водитель сел за руль черного BMW X6, он был под воздействием «шариков» - веселящего газа, которым надышался в баре на Думской улице.