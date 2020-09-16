Строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Санкт-Петербург может «подешеветь» на 300 миллиардов рублей

Строительство ВСМ может стать чуть легче для бюджета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Проект масштабного строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурге может обойтись государству дешевле запланированных 1,7 триллионов рублей. 300 миллиардов, как планируется, можно будет за счет перераспределения трат по работам на двух участках вблизи обеих столиц.

- В комплексный план модернизации инфраструктуры войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам, - пишет «Коммерсант».

По данным издания, дорогу условно разделят на три участка: Москва–Крюково (42 км), Крюково-Обухово (630 км) и Обухово-Петербург (12 км).

Средства на модернизацию первого отрезка планируется взять из программы по развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. А третий участок за счет своих средств построит РЖД. Это входит в планы развития ж/д путей вокруг Петербурга.

Государственные траты ограничатся центральным участком и, возможно, будут снижены.

Напомним, что поезда по ВСМ намерены запустить уже в декабре 2026 года.