Охту назвали самой грязной рекой и вычеркнули из планов благоустройства

Вода в Охте очень не нравится экологам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Охта оказалась самой грязной рекой Санкт-Петербурга. По словам специалистов, состояние водоема такое, что пользоваться им нельзя, а запланированное благоустройство не имеет смысла.

- Из-за высокого уровня загрязненности из планов по благоустройству Красногвардейского района Санкт-Петербурга «выкинули» реку Охту, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на слова начальника сектора государственного казенного учреждения «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» Артема Павловского.

Эксперты отмечают, что еще в 2017 году Северо-Западное управление Росрыболовства включило Охту в список семи рек, которые больше всего загрязнены сточными водами. И с тех пор ситуация лучше не стала.

Напомним, что ранее были озвучены планы создания на Охте общественных зон вдоль берегов, причалов для байдарок и так далее.