Отопительный сезон начнется с 17 сентября в Санкт-Петербурге

Периодическое протапливание начнется в Санкт-Петербурге с 17 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный напомнил, что ровно с полуночи 17 сентября в Санкт-Петербурге стартует отопительный сезон 2020 года. Однако, как «Комсомолка» писала ранее, сначала батареи станут горячими в школах, детских садах, больницах, интернатах и домах престарелых, коих в Северной столице больше двух тысяч в общей сложности. То есть начинается традиционное периодическое протапливание.

- Многоквартирные жилые дома мы будем подключать к теплу постепенно, соблюдая гидравлический режим сети. Этой работой займутся управляющие компании. Поэтому на холодные батареи стоит жаловаться им. Теплоснабжение и горячее водоснабжение в Петербурге обеспечивают 15 теплоэлектроцентралей, 689 котельных, 373 центральных тепловых пункта и более 8,8 тысяч километров тепловых сетей, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, летом теплоэнергетики провели 622 гидравлических испытания на сетях и устранили больше 1 тысячи нарушений. «КП-Петербург» рассказывала, в каких районах города с июня по август чаще всего прорывало трубы.