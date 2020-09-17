Ягодка стала причиной массового отравления сотрудников «Ленты» в Санкт-Петербурге

Следком нашел виновника массового отравления сотрудников "Ленты" в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком установил виновника массового отравления сотрудников торговой сети «Лента», произошедшего в ноябре 2019 года. Напомним, тогда Роспотребнадзор выявил у 111 человек кишечную инфекцию. «Очаг» расстройства желудка был в столовой офиса «Ленты». Многих пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу с диагнозом «дизентерия».

Спустя несколько месяцев расследования, СК РФ определился с виновником – им стала Светлана Ягодка, заведующая офисной столовой. В отношении нее даже возбудили уголовное дело по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

- Специалисты выявили массу санитарных нарушений со стороны Ягодки: она не обеспечила дезинфекцию всей посуды и столовых приборов, формально вела журнал гнойничковых заболеваний, допустила работу сотрудников с признаками инфекции, нарушала сроки хранения скоропортящейся продукции и условия приготовления кулинарной продукции, - приводят только часть претензий в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По мнению Следкома, именно эти и другие нарушения и повлекли массовое отравление сотрудников «Ленты». По уголовной статье женщине грозило до двух лет лишения свободы. Но следствие решило прекратить дело и попросило суд назначить ей штраф. Решение пока не принято.