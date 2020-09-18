Спасатели МЧС рассказали подробности тушения мощного пожара на заводе по переработке мусора в Ленобласти

Спасатели МЧС потушили пожар на мусороперерабатывающем заводе в Ленобласти. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Спасатели МЧС потушили отдельные очаги тления на заводе по переработке мусора в поселке Янино-1, что в Ленобласти. Напомним, мощный пожар вспыхнул около 4 часов ночи. На место срочно выехали 16 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники. К 06:25 огонь удалось локализовать. В следующий час открытое горение ликвидировали. А затем, вплоть до 17:42, пожарные занимались тушением оставшихся очагов. Запах на заводе стоял невыносимый.

- Мусор тлел на нескольких очагах, общая площадь которых составила 200 квадратных метров. На место приехала лаборатория Роспотребнадзора по Ленинградской области, которая взяла пробы на предмет превышения предельно допустимых концентраций воздуха. О результатах пока неизвестно, - сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Пострадавших при пожаре нет. Добавим, что Росприроднадзор организовал проверку по факту происшествия. Напомним, ранее на этот завод массово жаловались жители поселка. На место даже приезжал Следком.