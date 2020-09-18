Гаражи сносят во дворе на Ткачей после падения с них 10-летнего мальчика

Гаражи, с которых упал и сломал позвоночник школьник, начали сносить Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге во дворе на пересечении улиц Пинегина и Ткачей в пятницу, 18 сентября 2020 года, начали демонтировать гаражи, находящиеся в аварийном состоянии. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители. Снос строений начался после того, как с них упал 10-летний мальчик и сломал спину.

- Мальчик получил травму 15 сентября у дома 15 по улице Ткачей, где стоят шесть гаражей с бетонной крышей. Ребенок бегал по строению и упал, сломав себе позвоночник. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После инцидента следственный комитет начал проверку. Также делом занялась прокуратура. Они начали выяснять, кому именно принадлежит гараж, с которого свалился мальчик, а также на законных ли основаниях бокс там установлен.