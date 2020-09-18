Стало известно о второй жертве жестокого насильника, похитившего в сексуальное рабство 15-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге

Полиция нашла еще одну жертву жестокого насильника, затащившего школьницу в заброшенный дом в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В пятницу, 18 сентября 2020 года, стало известно о еще одной жертве 36-летнего насильника, который надругался над 15-летней школьницей в лесу и в заброшенном здании в Ломоносове. Оказалось, что в тот же день он напал на другую девочку 13-ти лет и тоже угрожал ей ножом.

- 9 сентября мужчина напал на 13-летнюю ученицу 8 класса в Петроградском районе. Он угрожал девочке ножом и требовал отдать мобильный телефон. Однако подросток смогла убежать, - сообщили в следственном комитете.

Видимо после неудачи он отправился искать другую жертву. Тогда в семь часов вечера того же дня он напал на 15-летнюю девочку. Сначала надругался над ней в лесу, а после затащил в заброшенное здание, где продолжил насиловать.

Девочку удалось спасти, когда обеспокоенная мать позвонила в полицию. Начались поиски с помощью служебной собаки, которая и привела к месту преступления. Там же и задержали мужчину.

Сейчас продолжается расследование, а также проверяется информация о других возможных жертвах.