Завершено расследование дела о гибели в ДТП матери двоих детей, которую убил столб в центре Петербурга

Трагедия произошла в мае 2020 года. Фото: vk.com/dorinspb

Следователи петербургского Главка завершили работу по делу о смертельном ДТП, в котором трагически погибла мать двоих детей. Ее, прямо на глазах малышей, убил столб с дорожными знаками, который снесла вылетевшая на тротуар машина такси.

- Установлено, что 18 мая 2020 года в 10:57 автомобиль такси «Киа Рио» под управлением 25-летнего уроженца Ростовской области, двигаясь по Суворовскому проспекту, совершил столкновение с автобусом, отъезжавшим от остановки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Рикошетом «Киа» вылетела на встречную полосу, зацепила «Шкоду» и, перевернувшись, снесла столб, который упал прямо на женщину, стоявшую у перехода. Ее дети не пострадали, а вот сама 45-летняя петербурженка погибла мгновенно.

Изначально в аварии обвинили водителей такси и автобуса. Но в ходе расследования было установлено, что последний все делал по правилам.

Сейчас дело в отношении таксиста передано в суд, за ДТП со смертельным исходом ему грозит до пяти лет лишения свободы.