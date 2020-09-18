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Коронавирус выявили у шестиклассников гимназии №505 в Санкт-Петербурге

Возможно, теперь класс, где произошла вспышка инфекции, переведут на «дистанционку»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Коронавирус подтвердился у школьников из гимназии №505 в Санкт-Петербурге.

Коронавирус подтвердился у школьников из гимназии №505 в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус подтвердился у нескольких учеников гимназии №505, находящейся в Центральном районе Санкт-Петербурга. Вспышка инфекции произошла в одном из шестых классов. Кабинет, где учились зараженные ребята, уже обработали обеззараживающими средствами. Также в гимназии создали наиболее безопасное разделение потоков всех школьников.

- Действительно, в гимназии выявили коронавирус у нескольких шестиклассников. Роспотребнадзор уже осуществил проверку в учреждении. Руководство школы принимает меры дополнительной безопасности вроде дезинфекции. Вдобавок в качестве дополнительной меры сейчас рассматривается возможность частичного ухода на дистанционное обучение нескольких классов, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее целый класс одного из лицеев Северной столицы отправили на «дистанционку» из-за подозрения на COVID-19 у одной из учениц. Затем Роспотребнадзор объяснил, как именно будут пускать детей обратно в школу и детсады после отсутствия.

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