Двое детей, отравившихся парами хлора в петербургском бассейне, находятся в реанимации

Главврач ДГБ №5 имени Филатова рассказала о состоянии детей, госпитализированных с отравлением от хлора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двоих детей, которые отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра в Санкт-Петербурге госпитализировали в палату реанимации. Об этом сообщила главврач Детской горбольницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина. Ее слова «Комсомолке» привели в комздраве.

Напомним, всего выбросами пара удушающего газа отравились восемь ребят. Но только пятерых госпитализировали в больницу. Следком возбудил уголовное дело после происшествия. Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку.

- Нам доставили пятерых детей, один ребенок – 15 лет, остальные дети 7 и 8 лет. Состояние всех на данный момент стабильное. У двоих – состояние средней степени тяжести, они находятся под наблюдением в отделении реанимации. И трое пациентов с легкой степенью ингаляционного отравления, их тоже наблюдают врачи. Прогноз однозначно благополучный в этой истории, но, как и любое острое ингаляционное отравление, эта ситуация требует постоянного наблюдения. Как будет все ровно и стабильно, мы отпустим их домой, - цитируют Людмилу Исанкину в комздраве.

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