Людей эвакуируют из музея РЖД у Балтийского вокзала

Очевидцы сняли происходящее на камеру Фото: СОЦСЕТИ

Неожиданный сигнал тревоги сегодня омрачил отдых посетителям музея железных дорог России, расположенного неподалеку от Балтийского вокзала. Как сообщают очевидцы, в здании сработала пожарная сигнализация. К месту происшествия молниеносно прибыли спецмашины МЧС. Посетителей и сотрудников музея стали выводить на улицу.

Очевидцам удалось снять происходящее на камеры мобильных телефонов. Фотографии публикует сообщество «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

- Музей РЖД на Балтийском вокзале, прямо сейчас. Сработала сигнализация, всех эвакуировали, - сообщается в публикации.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ленобласти пьяный стрелок напугал жителей Приозерского района. Мужчина поссорился с женой своего брата, схватил ружье и выстрелил в воздух. За дебоширом сразу же приехали полицейские.