Сроки сдачи станции метро «Горный институт» перенесли на год

"Горный институт" откроют не раньше 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Строительство нового участка оранжевой, Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена вновь откладывается. Сдача отрезка ветки, в который входят «Театральная» и «Горный институт» вновь сдвинули. Теперь на 2023-й год. Причина в деньгах.

- В связи с изменением лимитов финансирования строительства участка Лахтинско-Правобережной линии, в условия госконтракта внесено изменение срока окончания строительно-монтажных работ – июль 2023 года, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на источнике в «Метрострое».

Само допсоглашение к контракту опубликовано на сайте Госзакупок. Его со строителями подземки заключила Дирекция транспортного строительства, подведомственная Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Напомним, что по последним, неоднократно измененным планам, станцию «Горный институт» должны были сдать в 2022 году. А «Театральную» - в 2024-25 года. Последнюю поезда проходили бы без остановки до того момента, как будет готов наклонный вход и вестибюль, с чем есть проблемы.

Кроме станций оранжевой ветки, в 2023 году на новой, коричневой линии должны появиться «Юго-Западная» и «Путиловская».