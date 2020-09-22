17-летняя школьница оказалось погибшей при падении с крыши на улице Рубинштейна

Погибшей вместе с руфером оказалась 17-летняя школьница. Фото: Полина ШАНДРАК

Петербургское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после гибели молодого руфера Александра Старостина и его спутницы. Одновременно СК подтвердил информацию, что погибшей оказалась 17-летняя ученица одной из школ Петербурга.

- Неустановленными лицами были организованы услуги по проведению экскурсионных прогулок на крыше дома 23 по улице Рубинштейна, в результате чего произошло падение 24-летнего местного жителя и 17-летней школьницы, которые скончались на месте происшествия, - сообщает пресс-служба городского управления СК.

Напомним, что трагедия произошла вечером 20 сентября. Позднее по поводу ЧП высказался режиссер Алексей Герман-младший, живущий в том самом доме. По его словам, экскурсии здесь водят часто, а чердак всегда открыт. Коммунальщики на требование повесить замок не реагируют.

Похороны молодого человека состоятся 23 сентября. Дата прощания с его девушкой пока неизвестна.