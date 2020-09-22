Четверых детей выписали из больницы после отравления в бассейне Санкт-Петербурга

Четверых детей выписали из больницы после отравления в петербургском бассейне Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стало известно о состоянии детей, которые отравились в бассейне фитнес-клуба на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге. По данным на вторник, 22 сентября 2020 года, еще четверых маленьких пациентов выписали и отправили домой.

- Четверо детей, пострадавших в бассейне на Ярослава Гашека, выписаны сегодня из Детской клинической больницы имени Н.Ф.Филатова. На лечении остается один ребенок, - рассказали в комитете по здравоохранению.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 сентября. Всего пострадали восемь детей в возрасте от 7 до 15 лет, однако госпитализация потребовалась только пятерым из них.

По предварительным данным, отравление произошло в результате выброса хлора в бассейн. По другой информации, произошло нарушение концентрации вещества.

Прокуратура и Роспотребнадзор занялись проверкой инцидента.