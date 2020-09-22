14 школьных классов и один детский сад поместили на карантин по коронавирусу и ОРВИ в Санкт-Петербурге

В Смольном рассказали последние сведения о карантинах в детских садах и школах Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

14 школьных классов и целый детский сад отправили на карантин не только по ОРВИ, но и по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомолке» рассказали в комитете по образованию Северной столицы.

- По последней информации к вечеру 22 сентября, в Санкт-Петербурге полностью закрыли один детский сад, а также 14 классов в шести школах из-за выявления коронавируса или распространения ОРВИ. Дети из учебных заведений пока что учатся в дистанционном формате, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе комитета по образованию.

Напомним, что ранее коронавирус выявили у шестиклассников городской школы №550. Класс, где учились зараженные ребята, обработали дезинфицирующими средствами. Тогда руководство школы не исключало, что несколько классов придется отправить на «дистанционку».

Из-за участившихся карантинов в Роспотребнадзоре рассказали, как именно будут пускать детей в школу или детсады после отсутствия. «Комсомолка» подробно писала о новых правилах в отдельном материале.