Космонавт из Санкт-Петербурга сфотографировал созвездие Большой Медведицы с высоты МКС

Космонавт Иван Вагнер поделился завораживающей фотографией Большой Медведицы. Фото: vk.com/ivan_mks63

Петербургский космонавт Иван Вагнер обрадовал своих многочисленных подписчиков очередной фотографией, сделанной с МКС. Паря над землей он заметил знаменитое созвездие Большой Медведицы, семь звезд которого составляют фигуру, выглядящую как ковш с ручкой. Космонавт заодно решил проверить школьные знания россиян, задав вопрос про поиск Полярной звезды.

- Ночное небо и Большая Медведица... Пожалуй, это самое известное и легко распознаваемое созвездие северного полушария. А кто помнит, как с помощью Большой Медведицы найти Полярную звезду? – написал Иван Вагнер на своей официальной странице во «Вконтакте».

Напомним, ранее космонавт показал завораживающую фотографию северного сияния вместе с Венерой. Вдобавок на снимок попали зодиакальное созвездие Рака и звездное скопление М44, так называемые «Ясли».